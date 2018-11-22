رئيس العراق: استقرار وسيادة لنصبح محوراً تجارياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – “الاستقرار والسيادة هما الشعاران اللذان سيسمحان للعراق بأن يصبح مركزاً للتجارة إقليمياً”.

وأضاف رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، في افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ اليوم في روما، “لدينا الآن فرصة لدفع البلاد نحو الرخاء والاستقرار، ولن تكون هذه مهمة سهلة”، فـ”سيتحتم علينا تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية الداخلية”، كما “نحتاج إلى حوار داخلي للتعامل مع العيوب الهيكلية”.

وذكر صالح أن “التحدي الأهم الآن هو الإصلاح الاقتصادي والتجديد”، حيث “يمكن للعراق أن يصبح مركز للتجارة الإقليمية والاقتصاد”. مشيرا الى أن “العراق يمكن أن يكون قلب طريق الحرير الجديد”.

ولفت الرئيس العراقي الى أن “الحكومة الجديدة بقيادة عادل عبد المهدي، تسعى إلى إصلاح اقتصادي طموح، تشجيع الاستثمار، إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية”، فضلا عن “تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، وخلق وظائف جديدة”.