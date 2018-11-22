أبو الغيط: على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لاستقرار المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لأجل استقرار المنطقة.

وفي مداخلته في الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، الخميس، أضاف أبو الغيط أن “إيران جزء من الشرق الأوسط، ويجب عليها ان تحترم حقوق الدول الأخرى”، لأن “المشكلة تنشأ عند محاولة تجاوز المصالح الخاصة من خلال تهديد الآخرين”.

وذكر أمين الجامعة العربية أن “الإيرانيين عليهم احترام الشعوب الأخرى ليكونوا مقبولين كشركاء كاملين في الاستقرار الإقليمي”.

وأعرب أبو الغيط عن قناعته بأنه “لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط​​، من الضروري وضع حد لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى”. وأردف “يجب أن نسعى لولادة جديدة لجامعة الدول العربية، من خلال الحديث عن نظام أمني تابع ​​للدول العربية كعنصر مركزي في المنطقة”.

وأشار الدبلوماسي المصري الى أن “من الأمور الأساسية للاستقرار الإقليمي للعالم العربي هو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، مبينا أنه “من دون ذلك ستستمر الاضطرابات لا محالة”.

كما تحدث أبو الغيط عن تركيا، مشيرا إلى أن “عليها أن تفهم أن محاولة الدفاع عن الأمن الإقليمي لا تعني السيطرة على شمال سورية أو شمال العراق”.

وخلص الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتطرق الى القضية الليبية، قائلا “طالما كانت هناك ميليشيات تمولها ميزانية الدولة من خلال عائدات الصادرات النفطية، لن يكون هناك سلام ولا حكومة في ليبيا”.