وزير خارجية الأردن: النزاع السوري دمر المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “الصراع في سورية دمر المنطقة”، مطالبا بـ”وضع حد لأجندات امتلاك السلطة”.

وفي كلمته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، الخميس، أضاف الوزير الصفدي أنه “يمكننا الاستمرار هكذا أو اتباع نهج مختلف”، حيث “يجب إعادة تركيز الوضع على مصلحة السوريين وعدم تكييفه مع أجندات البحث عن السلطة”. لذا “يجب إيجاد حل مقبول للسوريين، وتهيئة الظروف لأمن واستقرار سورية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الأردنية الى أنه “بدون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة أبداً”، مبينا أن “تعزيز سياسة حسن الجوار أمر ضروري للسلام”، وأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، فبدون ذلك، لن نشهد سوى تفاقم الصراع”.

واستذكر الصفدي “مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي لم تكن إنذاراً نهائياً، بل دعوة لإسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات”، مؤكدا “وجوب الاعتراف بالفلسطينيين وبحقهم الشرعي في العيش بسلام في منطقة محددة وفقا لخطوط الرابع من حزيران عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية”.

وخلص وزير خارجية عمّان مؤكدا أن “عملية السلام العالقة لا تؤدي إلا الى إفساح مجال أكبر لإنتعاش التطرف”.