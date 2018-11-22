ستولتنبرغ: قمة باليرمو عن ليبيا مبادرة مهمة نشكر إيطاليا عليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا “كان مبادرة بالغة الأهمية، أهنئ إيطاليا عليها”، فـ”نحن بحاجة لمبادرات كهذه للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا، مرة أخرى بفضل إيطاليا”.

وفي كلمته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، الخميس، ذكر ستولتنبرغ أن “الناتو تعلم في أفغانستان أن الوقاية أفضل من وجوب التدخل”، فـ”علينا مساعدة الدول على تحقيق الاستقرار في أراضيها، والتركيز على تدريب القوات المحلية وبناء القدرات”.

في سياق آخر، حذّر أمين عام ناتو من أنه “على الرغم من النجاحات التي تحققت في العراق ضد تنظيم (داعش)، فإن هذا الأخير لم يهزم بعد، بل ضعف فقط”، مؤكدا على “ضرورة التصدي للتهديدات الإرهابية بأدوات مختلفة”، كتلك “العسكرية، السياسية، الاقتصادية، الاستخباراتية وعلى شبكة الإنترنت”.