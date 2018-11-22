وزير خارجية العراق: داعش هُزم عسكرياً لكن تهديده قائم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إن بلاده هزمت تنظيم (داعش) من وجهة النظر العسكرية، لكنها لم تدحره بالكامل.

وفي كلمته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، الخميس، أشار الوزير الحكيم إلى أن “حدودنا مع سورية تشهد حضور ألفي مقاتل شرق نهر الفرات”، حيث “يجب أن نحرص على ألا يتجاوز (التنظيم الإرهابي) حدودنا”، مبينا أنها “حالة إنذار”.

وأوضح رئيس دبلوماسية بغداد أن “ما تغير هو نهج القوات العراقية إزاء التهديد الذي تشكله (الدولة الإسلامية)”، فـ”القوات العراقية تحارب الإرهاب اليوم من موقف هجومي، بينما كانت الحرب دفاعية من قبل”. وأردف “نحن نهاجم معاقل (داعش) بالتعاون مع الأردن، سورية، روسيا والولايات المتحدة”.

ونوه وزير الخارجية العراقي بضرورة “تحديث جهازنا العسكري وتطوير قواتنا”، وفي هذا السياق “نحن نمد يدنا لمنظمة حلف شمال الأطلسي ولإيطاليا، في الوقت نقوم فيه بتدريب قوات الشرطة المحلية”.

وخلص وزير الخارجية الى القول إن “العراق بلد متوسط ​​الحجم، ولا يمكننا نشر الجيش في كل مكان”، لذلك “يجب أن يكون لدينا جهاز شرطة محلي مناسب لتلبية الاحتياجات الأمنية”.