وزيرة الدفاع الإيطالية تدعو لدعاية مضادة للدعوة الى التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا الى ممارسة دعاية مضادة لدعوى التطرف الإسلامي.

وفي كلمتها خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، الخميس، ذكرت الوزيرة ترينتا أن “تنظيم (داعش) لم يختف داعش بعد السيطرة الإقليمية”، على أراضيه، بل “لإلحاق الهزيمة به تلزم تدخلات متعددة، تشمل البعد غير المادي للتواصل الإجتماعي أيضا، ونشر داعية مضادة للتبشير”، بالتطرف.

وأضافت ترينتا أن “إيطاليا فخورة بأن تكون جزءًا من التحالف المناهض لـ(داعش)”، ورأت أن “التنظيم بعد دحره إقليمياً، لم يختفِ، بل يبدو وكأنه تبخر ليصبح حضوراً خفياً”. وأوضحت أنه “في هذه المرحلة التي لم تعد فيها لـ(داعش) سيطرة ميدانية، لكنه لا يزال بإمكانه تهديد المراكز الحضرية بالهجمات عليها وعمليات القتل والتخريب، يجب أن نواصل العمل متحدين ومتماسكين”.

ولفتت وزيرة الدفاع الى أن إيطاليا “تركز على مشاركة كاملة وشاملة من قبل السلطات المحلية والمجتمعات المدنية، في مجال التدريب وسياسات تحقيق الاستقرار”. واختتمت برفع “الشكر لعناصر الجيش والدرك (كارابينييرس) لالتزامهم بتدريب قوات الأمن العراقية”.