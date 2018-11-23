اتهامات لتنظيم تابع للقاعدة باغتيال ناشطين وصحفيين سوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اتّهم ناشطون ومعارضون سوريون هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بتنفيذ عمليات اغتيال لناشطين وصحفيين سوريين معارضين لممارسات هذه الهيئة ومنتقدين لها، ووجوا اتهامات لها باغتيال الناشطين البارزين رائد الفارس وحمود جنيد في مدينة كفرنبل بريف إدلب شمال غرب سورية اليوم الجمعة.

ووفق شهود عيان من المدينة فقد أطلق ملثمون يستقلون سيارة (فان) النار اليوم على الناشطين وسط مدينة كفرنبل، أثناء توجهه إلى إحدى القرى في ريف إدلب لتغطية المظاهرات ضد النظام السوري.

والناشطان الصحفيان المعارضان الفارس وجنيد هما من أبرز وجوه العمل السلمي في محافظة إدلب، وكان الفارس مديرًا لإذاعة محلية معارضة، ومدير المكاتب الثورية في إدلب، وينتقد الجماعات المتشددة ومن بينها (هيئة تحرير الشام) المُرجح تنفيذها لعملية الاغتيال، ويعمل جنيد مصوراً معه، وقد تلقى الأول تهديدات عديدة بالاعتقال والتصفية من قبل الجبهة التي سبق أن اعتقلته بعد اقتحام مقر الراديو في كانون الثاني/يناير 2016 بسبب ما وصفته الجبهة بـ”كتابة على فيسبوك تحتوي على محظور شرعي”.

واشتهر الفارس أيضاً باللوحات والرسومات التي رسمها في مدينة كفرنبل، والتي حظيت بشهرة عالمية، وكُتب عنها في وسائل إعلام عربية وغربية، وصارت واحدة من رموز الثورة السورية.