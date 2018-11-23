متحدث أوروبي: العمل جارٍ لحل المشاكل المتصلة ببريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن العمل لا يزال جارياً على مستوى الدول الأعضاء من أجل التعامل مع كافة المشاكل العالقة المتصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست).

وحاول الكسندر ويندرستن، التقليل من أثر الخلاف القائم بين إسبانيا وبريطانيا بشأن منطقة جبل طارق، على القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة يوم 25 الشهر الجاري للموافقة على اتفاق الانسحاب وتبني الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن.

ولا يزال الخلاف حاداً بين لندن ومدريد بشأن جبل طارق، إذ تطالب إسبانيا، بمزيد من الوضوح والضمانات لمصالحها في هذه المنطقة بعد بريكست.

وتقع منطقة جبل طارق على الأراضي الإسبانية ولكنها تحت السيطرة البريطانية منذ قرون، ويقوم اقتصادها بشكل خاص على التجارة والخدمات المالية.

وتتخوف مدريد بعد بريكست، منها مسائل تتعلق بعمليات التهريب والأمن ولكن بشكل خاص مصير آلاف الأشخاص الذين يعملون في منطقة جبل طارق ويجتازون الحدود يومياً.

وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية أن المفاوضات لا زالت جارية على مستوى ممثلي الدول الأعضاء للبحث عن تسويات، ووفق كلام المتحدث الذي يحاول الرد على ما يتم تداوله من إمكانية إلغاء لقاء الأحد، فـ”نحن نلعب دور المنسق والمسهل، وبالنسبة لنا القمة لا تزال قائمة”.

ولا تزال اسبانيا تلوح باستخدام حق الفيتو ضد اتفاق بريكست في حال لم يتم تلبية طلبها، ولكن هذا الأمر لن يعرقل عملية التصويت، إذ تحتاج الدول للأغلبية وليس للإجماع لتنبي الاتفاق.

اما ألمانيا، فتشدد على ضرورة عدم إعادة فتح باب التفاوض حول مضمون اتفاق بريكست، مؤكدة أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد لا تحضر القمة في حال تم فتح باب المفاوضات مجدداً.