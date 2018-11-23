إيطاليا: وزير الخارجية يلتقي رئيس الكنيست الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي، رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي يوئيل إديلشتاين، خلال زيارة هذا الأخير إلى روما لحضور مؤتمر “حوار روما المتوسطي”.

وقالت مذكرت صدرت عن مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا)، الجمعة، إنه “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الممتازة بين إيطاليا وإسرائيل، مع الإشارة بشكل خاص إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون العلمي والثقافي”.

ووفقا للبيان، فإنه “في إطار التبادل الواسع لوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، أكد الوزير التزام إيطاليا بالأمن والاستقرار في منطقة المتوسط”، مستعرضا “على وجه الخصوص، نتائج مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا”.

وذكر بيان آخر صدر في وقت لاحق أن “الوزير موافيرو عقد اليوم اجتماعاً مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش المنتدى المتوسطي”، وأن “الوزيرين تبادلا خلال اللقاء، وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، الثنائية والإقليمية”.