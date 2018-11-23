المالكي: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل السبيل الوحيد للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية، رياض المالكي إن “السبيل الوحيد لتحقيق السلام يأتي من خلال المفاوضات السياسية المباشرة مع إسرائيل”.

وفي مداخلته خلال الدورة الرابعة لمنتدى “حوار روما المتوسطي”، الذي بدأ في روما أمس الخميس ويستمر اليوم أيضا، أضاف المالكي “نحن نحترم القانون الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن”، كما “أننا مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين من أجل مواجهة مباشرة”، وأردف “أمنحوني الفرصة وسأثبت لكم ذلك”.

من ناحية أخرى، أشار المسؤول الفلسطيني الى “الالتزام القوي من جانب الدول العربية تجاه الفلسطينيين”، والذي “لن تنجح إسرائيل في هزه”، مبينا أن “قادة الشرق الأوسط العربي لا يزالون يرغبون بالتعامل مع القضية الفلسطينية، سواء أكان على المستوى السياسي أم المالي”.

وأكد المالكي أن “الشيء نفسه ينطبق على المملكة العربية السعودية، حليفة الولايات المتحدة”، فـ”الملك سلمان أكد أن القضية الفلسطينية هي مشكلتهم الأولى”، لافتاً الى “أهمية أن يتذكر الجميع ذلك”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الفلسطينية، أن “العرب منخرطون في مبادرة السلام العربية التي انطلقت في بيروت”، وهي “مبادرة واضحة للغاية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل”، التي “تنطوي على وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومن مرتفعات الجولان في سورية”. وخلص المالكي الى القول إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين “نتنياهو يريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية من أجل الضغط علينا”، لكن “أنا متأكد من أن هذا لن يحدث”.