لافروف: حاجة للتحدث إلى الجميع لحل أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حل الأزمة الليبية “يتطلب منا وجوب أن نتحدث مع الجميع”.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بمقر مجلس الشوخ الإيطالي (فيلا ماداما) مع نظيره الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أشاد لافروف بـ”إيطاليا لأنها رتبت بنجاح كبير، مؤتمر باليرمو”، الذي قدّم “مساهمة إضافية في تحقيق نتيجة ناجحة للأزمة” الليبية.

كما أعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن تقديره لعدم تحديد “مواعيد نهائية” في المؤتمر، لأن ذلك كان “سيأتي بنتائج عكسية”.

من جانبه، قال الوزير موافيرو إن إيطاليا “تعتمد على التعاون مع روسيا” لحل الأزمة الليبية. وأضاف أن “روما تعتمد على موسكو أيضا لبحث مناطق الأزمات الأخرى في سيناريو البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط الموسع، وأسلوب التعامل معها”.