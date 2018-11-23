رئيس الكنيست: علينا خلق الشروط لعملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي يوئيل إديلشتاين، إن “المصافحة” بين قيادتين شجاعتين ليست كافية لصنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف للاتفاق.

وفي مداخلته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما أمس الخميس ويستمر اليوم أيضا، أضاف أضاف إدلشتاين، “إن الطريقة الوحيدة للعودة إلى وضع يمكننا فيه العودة إلى عمل شيء إيجابي، هو التعاون في المجال العملي”، مشيراً على سبيل المثال الى “إدارة المياه والتعاون في المجالات الصناعية”.

وذكر الممثل الإسرائيلي أنه “من أجل الحوار، هناك حاجة لاتخاذ تدابير لبناء الثقة”، متوجها في خطابه “إلى بلدان أخرى في المنطقة للانفتاح على التعاون مع إسرائيل أيضاً”، وذلك “في مجالات كالتقنيات الزراعية ومكافحة التصحر”.