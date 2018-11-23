وزير الخارجية الياباني: استقرار منطقة المتوسط جوهري بالنسبة لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو “إن استقرار منطقة المتوسط أمر أساسي”، لاقتصاد اليابان والدول الآسيوية.

وفي مداخلته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما أمس ويستمر حتى اليوم، الجمعة، أضاف الوزير كونو، وهو أول عضو من الحكومة اليابانية يشارك في المنتدى المتوسطي، “نحن لا نشترك في الفرص الاقتصادية فقط مع منطقة المتوسط”، بل “نشعر بالقلق أيضا من تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف”.

وشدد الوزير على أن “اليابان تعتزم مواصلة مشاركتها خلال العام المقبل، في البعثة الدولية لمكافحة القرصنة في خليج عدن”، وذلك “من أجل تعزيز التجارة بين آسيا ومنطقة المتوسط”.

وبشكل أعم، أكد كونو على “واجب اليابان في المساهمة بالنظام الدولي، على افتراض تحمل الأعباء لتخفيفها عن الولايات المتحدة، التي تحملت في الماضي ثقلا أكثر من غيرها”، من البلدان.