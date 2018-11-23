وزير النفط المصري: حققنا معجزة الغاز مع مجموعة إيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير النفط المصري طارق الملا إن مصر قامت مع مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة بـ”تحقيق معجزة اكتشاف حقل ظهر”.

وفي حديثه خلال اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمنتدى “حوار روما المتوسطي” إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الذي عرَّفه بأنه “شريك وصديق لمصر”، أضاف الوزير الملا، أنه “بالتزام كبير من جانب حكومتنا ورئيسنا، حققنا هذه المعجزة مع (إيني)”.

وأشار الوزير المصري إلى أنه “في كانون الأول/ديسمبر 2017 استخرجنا أول دفعة للغاز من حقل ظهر”، وهي “النتيجة الأولى لاستراتيجية وضعت لتقييم مواردنا المحتملة والعمل مع وكالات خارجية مثل مجموعة (إيني)”.

وذكر وزير البترول “إن مشروعًا مثل مشروع حقل ظهر البحري الذي تم بناؤه خلال 28 شهرًا فقط، يعد نموذجًا يحتذى به، ويشكل مسارًا لاستكشاف حقول أخرى”، لافتا في هذا السياق الى أن “مصر تريد أن تصبح مركزا للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، بهدف نمو اقتصادي يعتمد على نمو قطاع الطاقة”.

وأوضح الوزير المصري أنه باستغلال “إمكانات الغاز المتاحة لدينا في شرق البحر الأبيض المتوسط”، تحاول مصر إبرام اتفاقيات حكومية دولية”، واختتم مشيرا الى “الاتفاق مع قبرص لربط حقل أفروديت بمصر”، وكذلك “التعاون بين إسرائيل والقطاع الخاص المصري”.