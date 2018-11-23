رئيس إيني: هبوط أسعار النفط مرحلة انتقالية لا مشكلة كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إن هبوط أسعار النفط تمثل مجرد مرحلة انتقالية وليست مشكلة كبيرة.

وفي مداخلته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما أمس الخميس ويستمر اليوم أيضا، أضاف ديسكالزي “نحن في مرحلة تقلب بأسعار النفط تدور حول 60 دولارا للبرميل”، وهي “حالة تذبذب فقط، لا تعتمد على العرض والطلب”، إنها “مشكلة مرتبطة بالوضع الجيوسياسي ومجرد مرحلة انتقالية، لسنا في وضع يفتقر الى المشاريع بالتأكيد أو نقص في العرض”، مبينا أن الوضع الحالي “قد يزعجنا قليلاً لكنه ليس مشكلة كبيرة”.

وذكّر رئيس (إيني) بأن مجموعته “تمتلك حيادية نقدية تبلغ حوالي 55 دولارًا للبرميل الواحد”. وأردف “أعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تذبذباً لأسعار النفط”، لكن “الأمر يعتمد على إحتمال حدوث تخفيضات وعلى مداها”، مبينا أن “الجميع ينتظر العقوبات الإيرانية ويستعد لها”، حتى أن “منظمة أوبك زادت الإنتاج، تمددت بعدها العقوبات الإيرانية لستة أشهر”. لقد “تم دفع اللحظة الحاسمة”.

وخلص ديسكالزي مشيرا الى أن “هذه الأشهر الستة، لذلك ، هي الفترة التي يجب أن نتوقع أن تكون أقل تقلبا، لأن الجزء المادي، أي الطلب والعرض يجب أن يسود على المضاربة أو العوامل الجيوسياسية”.