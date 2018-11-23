لافروف: لا ندعم أية جهة محددة في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “نحن لا ندعم أية جهة محددة” في سورية، لأن “السوريون هم الذين يجب أن يقرروا”، كما هو محدد في قرارات الأمم المتحدة.

جاء هذا ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستواصل دعم الرئيس السوري بشار الأسد إن كان سيعيق إعادة إعمار البلاد، في إطار مداخلته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما أمس الخميس ويستمر اليوم أيضا.

في سياق آخر، ذكر لافروف أن دول البلقان “يتم جرها إلى حلف شمال الأطلسي دون استشارة الشعب”، مشيرا الى أن الرأي العام “وضع بقوة تحت الضغط”. كما أدان في هذا الإطار الموقف الغربي من استفتاء الاتحاد الأوروبي حول تغيير اسم مقدونيا، كخطوة ضرورية للدخول في حلف شمال الاطلسي، متحدثا عن “تدخل مباشر” في شؤون البلاد.

وشجب رئيس دبلوماسية موسكو “محاولات تقويض القانون الدولي”، حيث “يجب علينا العودة إلى وثيقة الأمم المتحدة دون تفسيرات أخرى”، متهما “الدول الغربية باستبدال القانون الدولي بقواعدها الخاصة”.

واستعان في هذا المجال من بين الأمثلة الأخرى، بـ”العديد من المواقف الأمريكية” دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، كـ”الانسحاب من الاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني، الخروج من معاهدة الأسلحة النووية حول القوى النووية المتوسطة، والهجمات على منظمة التجارة العالمية”.