الرئيس الإيطالي: الاتحاد الأوروبي فسيفساء لكن بعده الثقافي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – وصف رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا الاتحاد الأوروبي بالفسيفساء لكنه يمتلك بعداً ثقافياً مشتركاً.

وأضاف ماتّاريلا في مداخلته بحفل افتتاح العام الأكاديمي لجامعة تورينو، الاثنين “إن البعد الثقافي الأوروبي هو ذلك الراهن”، مبينا أنه “إن كانت ست دول قد قررت في خمسينيات القرن الماضي توحيد الإقتصاد وموارد الطاقة، لتعطي بداية لخيار تاريخي بدمج القارة، والذي ايدته العديد من الدول لحسن الحظ”، فهذا “أساس الثقافة المشتركة الموجودة في أوروبا حاليا”.

وذكر رئيس الدولة أن “أوروبا تعددية لحسن الحظ، تضم هويات عديدة متنوعة، وتقاليد تاريخية مختلفة، كثير من أساليب الحياة والعادات”، لكن “جميعها تشترك في السمات الأساسية للحضارة والثقافة”، واختتم بالقول “فنحن جميعاً نشكل فسيفساء، وهذا البعد الأوروبي هو ما يجعل تبادلاتنا أكثر كثافة”، فضلا عن “التعاون المشترك في الإنجازات العلمية والثقافية لجامعاتنا”.