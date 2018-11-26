السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نشر صفقة القرن في الوقت المناسب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان أن الرئيس دونالد ترامب بحث الأسبوع الماضي مع كبار مستشاريه تطورات “صفقة القرن” الأمريكية.

وقال فريدمان “عقدنا، جارد كوشنر وجايسون غرينبلات وأنا، اجتماعاً مثمراً للغاية في الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي مع الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس ووزير الخارجية بومبيو والسفير بولتون، ناقشنا فيه رؤية الرئيس لتحقيق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف في بيان اليوم “إن التقارير التي نشرت عن اجتماعنا غير دقيقة إلى حد كبير. أود أن أؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمشاركة رؤيتها للسلام مع إسرائيل والفلسطينيين وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الآخرين في الوقت المناسب”.

وتابع فريدمان “توقيتنا واستراتيجيتنا ومراسلاتنا كانت وستبقى خاصة بنا. ونعتزم إطلاق رؤية الرئيس عندما تستنتج الإدارة أننا عززنا قدرتها على القبول والتنفيذ، علاوة على ذلك، فإن السيد كوشنر، والسيد غرينبلات وأنا نتفق فيما يتعلق بأفضل السبل للمضي قدما”. وأشار إلى إن هؤلاء “الخبراء المجهولين” الذين “يزعمون أنهم يتحدثون نيابة عن الإدارة حول هذه القضية هم ليسوا على دراية وهم على خطأ”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح في شهر ايلول/سبتمبر الماضي نشر الخطة نهاية العام الجاري