مجلس طلابي إيطالي يناشد رئيس الجمهورية بعدم توقيع المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – ناشد مجلس طلابي إيطالي رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا بعدم توقيع المرسوم الأمني الجديد.

وفي كلمتها خلال حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة تورينو، بحضور رئيس الدولة، الإثنين، أضافت رئيسة مجلس الطلبة في جامعة تورينو، تيريزا بييرجوفانّي “بالنيابة عن مجتمع الطلاب الذي أمثله يا سيدي الرئيس، أطلب منكم عدم التوقيع على المرسوم الخاص بالأمن والهجرة”.

وأشارت رئيسة المجلس الى أن “مرسوم الأمن والهجرة للحكومة الحالية الذي يتماشى مع قانون أورلاندو ـ مينيتي، سيعمل بإلغائه للحماية الإنسانية وتضييق إجراءات استقبال المهاجرين، على زيادة انتشار الاستغلال غير المشروع للمهاجرين”، الأمر الذي “سينغلق بشكل أكبر ولفترة أطول في أماكن تنتهك فيها الحماية وحقوق الإنسان بشكل منهجي”.

وأضافت المسؤولة الطلابية أن “حكومتنا تختار ضرب المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الأرواح في البحر المتوسط، بدل التنظيمات الإجرامية التي تحقق أرباحها على هذه الأرواح”، لكن “نحن مع المجتمعات التي تختار كل يوم الوقوف الى جانب المهاجرين وخلق مساحات للتضامن، كمجتمع بلدة رياتشي، خبرة مركز باوباب في روما أو ملجأ شيز جيسي في كلافييري”، شمال البلاد.