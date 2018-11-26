سالفيني: 2137 عودة طوعية لمهاجرين منذ بدء العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن 2137 مهاجراً عادوا الى بلدانهم طوعاً منذ بداية العام الجاري.

وأعرب سالفيني في تصريحات الاثنين، عن “الشكر لعضو المجلس المحلي في ميلانو، بييرفرانشيسكو مايورينو، الذي أتاحت لي نشرته المجانية، الفرصة لتأكيد الفرق بين حكومتنا وتلك التي سبقتنا بقيادة الحزب الديمقراطي”، ففي “عام 2017، وحتى تاريخه، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغت عمليات الإعادة الطوعية المدعومة للمهاجرين 837”.

وتابع سالفيني “وصلنا هذا العام بالفعل إلى 2137، ونحن متأكدون من تحقيق أكثر من مائة عملية أخرى من الآن وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر”، مشيرا الى أن “المجموعة المقبلة ستشتمل على 59 شخصاً، والذين يقول عنهم مايورينو إنهم مهاجرون لا يرون الساعة التي يفرون فيها من وجهه، لكن عليهم الانتظار ببساطة بسبب الإجراءات البيروقراطية”.

وذكر وزير الداخلية أن “هذه العمليات التي تريدها وزارة الداخلية بشدة وتديرها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع بلدية ميلانو، تحظى بتمويل أوروبي خاص”، وأنه “نظرا للإرتفاع الكبير لعمليات الإعادة، طلبنا مساعدة إضافية، تمت الموافقة عليها لكننا لم نحظ بها لحد الآن”.

وأشار زعيم حزب رابطة الشمال، الى أن “السبب في ما سلف ذكر يعود الى بطء البيروقراطية الأوروبية التي يحبها الحزب الديمقراطي كثير”، واختتم بالقول “أطمئن الـ59 مهاجراً أنهم سيتخلصون في اقصر وقت من كابوس الاضطرار للذهاب إلى مايورينو، وسيعودون إلى بلدانهم الأصلية”.