دراسة: العمل مصدر توتر لإثنين من بين كل ثلاثة إيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت دراسة أن النشاط المهني يعتبر مصدراً للتوتر لإثنين من بين كل ثلاثة من الإيطاليين.

وأظهرت الدراسة الأخيرة التي أجراها مرصد (ريالي موتوا) عن الرفاه الإجتماعي، أنه “بصفة عامة، يقول 89٪ من الإيطاليين إنهم مجهدين للغاية، ويتعرضون لضغوط شديدة، ثقل في الواجبات وكثرة بالمخاوف التي تقلل من مستوى نوعية الحياة وغالبا ما تصل الى التأثير سلبًا على الصحة والعمل والعلاقات الاجتماعية”.

وتمخضت الدراسة عن أن “المصادر الرئيسية للإجهاد بالنسبة للإيطاليين هي الصعوبات الاقتصادية بنسبة 66٪، والعمل بنسبة 61٪”، وأنه “تلي ذلك وبالمرتبة الثالثة المشاكل الصحية بنسبة 55٪”، بل “وكذلك العلاقة مع شريك الحياة 31٪”، وكذلك “إدارة شؤون الأطفال وتعليمهم، بنسبة 27٪”.

وذكرت المعطيات أن “من بين الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد والتي تؤثر بشكل كبير على حياة الإيطاليين، الإرهاق المفرط، الذي غالباً ما يولد الأرق (53٪)، تقلبات المزاج (51٪)، توتر العضلات (27٪)، عدم انتظام دقات القلب أو الصداع النصفي (26٪)”.

أما عن كيفية السيطرة على كل هذا التوتر؟ فقد كشفت الدراسة أنه “بالنسبة لـ52٪ من الإيطاليين، وبشكل عام، العلاج الرئيسي هو نشاط بدني منتظم”، وهو “أمر مثالي لتخفيف التوتر واستعادة التوازن”.