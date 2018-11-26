إيطاليا: ارتفاع ضحايا الطرق وانخفاض الحوادث بمقاطعة لاتسيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا زيادة عدد ضحايا حوادث الطرق في مقاطعة لاتسيو (وسط) لكن الحوادث آخذة في التناقص.

وأشار تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الى أن “عام 2017 شهد وقوع 19590 حادثاً مرورياً في المقاطعة التي تتخذ من روما عاصمة لها، تسببت بوفاة 356 شخصاً وإصابة 27066 آخرين”.

وذكر التقرير أنه “مقارنة بعام 2016، يقل كلا الحوادث (بنسبة 1.8٪) والمصابين (بنسبة 2.5٪)”، وهي “أعلى من المعطيات الوطنية التي انخفضت بنسبة 0.5٪ و 1.0٪ على التوالي”. بينما “إزداد عدد ضحايا الطرق بنسبة 2.6٪، بما يتماشى مع المعدل الوطني الذي بلغ 2.9٪”.

ولفت تقرير (إستات) الى أن “برنامج العمل الأوروبي للسلامة على الطرق، دعا الدول الأعضاء على مدى العقدين 2001-2020 للإلتزام بتحقيق خفض حوادث الطرق الى النصف، مع التركيز في العقد الحالي، على المستخدمين الأكثر ضعفاً”.