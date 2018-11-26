الناتو: على روسيا أن تفهم أن لتصرفاتها في أوكرانيا عواقب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ أن على روسيا أن تفهم أن لتصرفاتها في أوكرانيا عواقب، مشدداً على أن ناتو يراقب تطورات الوضع في بحر آزوف.

وكان ستولتنبرغ يتحدث عقب اجتماع عقده سفراء الحلف اليوم في بروكسل بناء على طلب أوكرانيا لتدارس الوضع بعد قيام روسيا باحتجاز سفن وعسكريين أوكرانيين في بحر آزوف، قائلا “لا شيء يبرر استخدام القوة، لذلك ندعو روسيا للإفراج عن السفن والبحارة”، حسب كلامه.

وطالب الأمين العام للحلف بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي تصرف استفزازي، موضحاً أن ما حدث خلال الأيام الماضية يذكر بأن الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد، وأن روسيا تستمر في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا.

وأعاد الأمين العام للحلف التأكيد على أن دول ناتو لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كما لا تزال ثابتة على موقفها الرافض لدعم روسيا للجماعات المسلحة في أوكرانيا، حيث “إن قيام روسيا بعسكرة شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف تشكل تهديداً لأمن المنطقة بمجملها”، وفق تعبير ستولتنبرغ.

وأعاد سفراء دول الحلف التأكيد على استمرار دعمهم لأوكرانيا وتمسكهم بوحدة أراضيها وسيادتها.

وسيستمر الحلف في إجراء اتصالات مع أوكرانيا لتقديم ما يلزم من الدعم لها.

وكان الحلف قد فرض عقوبات منذ سنوات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات.