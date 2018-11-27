موغيريني تحضر مؤتمراً عن أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى جانب مفوض شؤون التنمية والتعاون الدولي نيفين ميميكا، في المؤتمر الدولي لأفغانستان يوم غد في جنيف، والذي تنظمه حكومة أفغانستان والأمم المتحدة.

وسيكون المؤتمر فرصة لإعادة “تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب الأفغاني والحكومة على الطريق نحو السلام والمصالحة”.

وسيستعرض المشاركون العمل الذي تم إنجازه في أفغانستان في مجالات التنمية والإصلاح.

ومن المقرر أن تعقد المسؤولة الأوروبية عدة اجتماعات على هامش المؤتمر من أهمها لقاء مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني، في الوقت الذي سيوقع فيه المفوض ميميكا على “عدد من الاتفاقيات المالية لتعزيز إعادة البناء وتطوير هياكل الدولة في أفغانستان”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رعى مؤتمراً حول أفغانستان في بروكسل عام 2016، وشارك في مؤتمر طشقند الذي إلتئم في آذار/مارس 2018.