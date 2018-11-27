وزير الخارجية الإيطالي: مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة.

وفي تصريحات حول مسيرة التهدئة والاستقرار في ليبيا، على هامش مؤتمر بجامعة لويس في روما، الثلاثاء أضاف الوزير موافيرو أن مؤتمر باليرمو “كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة”، في هذا البلد.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه في ليبيا، “لا تزال هناك صراعات مسلحة قائمة”، وأنه يجب علينا مرافقة ليبيا “نحو إستعادة أمنها الخاص”.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في تغريدة اليوم الثلاثاء عن “الترحيب بسعي مجلس النواب الليبي لإصدار التشريعات الضرورية للإنتقال الى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور واجراء انتخابات عامة”، وقالت إنها “تتمنى له النجاح في مسعاه”.