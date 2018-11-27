وزير خارجية إيطاليا: يمكن لبشار الأسد أن يكون محاوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال بإمكانه أن يكون محاوراً.

وأضاف الوزير موافيرو، ردا على سؤال للصحافيين، على هامش مؤتمر بجامعة لويس في روما، الثلاثاء، “إننا نرى أن ذلك لا يزال ممكنا”، في إشارة الى الحوار مع الأسد دائما، لكن “الشيء المهم هو أن تلي هذه المرحلة الدامية، مرحلة سلام مصحوبة بعملية ديمقراطية”، في سورية.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “هذا الموضوع أيضا، نتابعه على المستوى الأوروبي”، والذي “نتحرك بشأنه بالتنسيق مع شركائنا”.

وكانت هيئة التعاون التنموي الإيطالية قد أرسلت الأسبوع الماضي حزمة مساعدات طارئة إضافية بقيمة 2.5 مليون يورو، لمواجهة حالات الطوارئ الإنسانية شمال سورية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه “بفضل المساهمة الإيطالية بمبلغ 1.5 مليون يورو لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، سيتم توفير الضروريات الأساسية للسكان المدنيين في محافظات إدلب، حلب وحماة”.