دي ميستورا باجتماعات أستانة ومصادر بالمعارضة تتوقع فشل تشكيل اللجنة الدستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يجتمع غداً الأربعاء، في أستانة بكازاخستان، ممثلو الدول الثلاثة الضامنة لوقف التصعيد في سورية، روسيا وإيران وتركيا، لبحث الوضع ووقف إطلاق النار في محافظة إدلب خصوصاً، ولبحث اللجنة الدستورية التي تسعى روسيا إلى تمريرها وفق رؤيتها وتتعثر بسبب تضارب هذه الرؤية مع الرؤية الأممية.

ويُشارك في هذا الاجتماع الذي يُعتبر الحادي عشر على التوالي من اجتماعات أستانة، ويستمر يومين، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، ووفد أردني بصفة مراقب.

ووفق مكتب دي ميستورا، فإن المبعوث الأممي وافق على المشاركة في محادثات أستانة حول سورية، وسوف يترأس الاجتماع رفيع المستوى لممثلي الدول الثلاث الضامنة، وستكون هذه المشاركة هي الأخيرة له قبل تخليه عن منصبه نهاية العام الجاري.

وتبدأ هذه الجولة من محادثات أستانة باجتماعات تقنية بين وفود الدول الضامنة، يحضرها مراقبون من الأمم المتحدة، ويتغيّب عنها الجانب الأميركي، وستجري لقاءات خلف الأبواب المغلقة من دون حضور وسائل إعلام، على أن يصدر بيان ختامي في نهاية هذه الاجتماعات يوم الخميس.

ويمثل تركيا في المحادثات نائب وزير الخارجية سادات أونال، وإيران نائب وزير الخارجية حسين أنصاري، فيما يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في سورية الكساندر لافرينتييف، كما يمثل وفد المعارضة رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد طعمة، فيما يمثل النظام مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

إلى ذلك من المتوقع أن يكون هذا هو آخر اجتماع يؤكد خلاله دي ميستورا عملية تشكيل اللجنة الدستورية، وضرورة إنجازها بأسرع وقت وفق القرار 2254 وبيان جنيف 1، فيما سيشدد الروس على أن هذه اللجنة يجب أن تُنجز وفق قرارات اجتماعات أستانة ومؤتمرات سوتشي الذي رعته موسكو.

وتؤكد مصادر في المعارضة السورية أن المجتمعين في أستانة “لن ينجحوا في تشكيل اللجنة الدستورية أو حتى حل الخلافات عنها وإيجاد قواسم مشتركة”، ورجّحت أن تُعلن الأمم المتحدة في وقت قريب عن فشل إنجاز مهمة تشكيل اللجنة الدستورية لسورية، لينتقل الملف إلى التشاور في مجلس الأمن.