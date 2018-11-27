إيطاليا: نائبة وزير الخارجية تزور منظمة الفاو وتعلن عن جولة للقرن الافريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سجلت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، إيمانويلا ديل ري الثلاثاء زيارة لمقر منظمة الأغذية والزراعة في روما، حيث كان في استقبالها المدير العام للمنظمة الأممية، جوزيه غرازيانو دا سيلفا.

وأفادت الخارجية الايطالية في مذكرة بأن الاجتماع مع المدير العام “مكَّن من تقييم الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا ومنظمة الفاو، في إطار الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وكذلك بسبب الصلة بين هذه القضايا والنزاعات وظاهرة الهجرة”.

وتشاطر دا سيلفا وديل ري الرؤى بشأن “الحاجة إلى مقاربة تتناول الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة وإلى سياسات تعاون إنمائي توافقية تشمل المستفيدين والقطاع الخاص، مع التركيز على الشباب وقدراتهم الابتكارية”.

ومن هذا المنظور-حسب الخارجية الايطالية- نوهت نائبة وزير الخارجية إلى جولتها الوشيكة إلى القرن الإفريقي، رفقة وفد من رجال الأعمال” الايطاليين، معلنة عن رغبة حكومة بلادها “زيادة المساهمات لصالح الزراعة المستدامة، خاصة في منطقة جنوب الصحراء الافريقية”، بالتعاون، إذا أمكن، مع منظمة الأغذية والزراعة في هذا المجال.