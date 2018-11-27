موغيريني تلتقي صالحي في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم مساعد الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، وذلك على هامش النسخة الرابعة لمنتدى الحوار السياسي الرفيع المستوى بين الطرفين، المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة البلجيكية.

ويأتي هذا الحوار في إطار تنفيذ ملحقات الاتفاق الموقع بين الأطراف الدولية وايران عام 2015، حيث ” جدد الطرفان التزامهما بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل بوصفه دعامة للأمن الأوروبي والإقليمي” ، حسب البيان الصادر عن إدارة العلاقات الخارجية حول هذا الموضوع.

وتطرقت المسؤولة الأوروبية أثناء لقاءها بصالحي إلى القضايا المثيرة للقلق مثل دور إيران في منطقة الشرق الأوسط.

هذا ويعقد الطرفان الأوروبي والإيراني لقاءات متنوعة من أجل الاستمرار في تعزيز التعاون في مجالات متعددة ومنها الطاقة، إذ يبقى الهدف هو المحافظة على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي لا زال مصمماً على الإبقاء على الاتفاق النووي حياً رغم الانسحاب الأمريكي منه، وقيام واشنطن بإعادة فرض العقوبات على طهران.

ولكن الاتحاد الأوروبي لا زال يفرض على طهران بعض العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات، والتي لا علاقة مباشرة لها بالاتفاق النووي.