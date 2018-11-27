رئيس الائتلاف السوري المعارض: المشكلة ليست تعديل الحكومة، بل نهج النظام الإجرامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، التعديلات الوزارية الاخيرة المعلنة في دمشق، بأنها “محاولة من نظام الأسد لإيهام المجتمع الدولي بأنه يقوم بحركة إصلاحية “، واعتبر أن “المشكلة الرئيسة في سورية لا تتعلق ببقاء الحكومة من عدمها وإنما بنهج النظام الإجرامي والاستبدادي”.

ولفت مصطفى في تصريحات، نقلها عنه المكتب الإعلامي للإئتلاف إلى أن “النظام أعطى لرئيسه الحق في تعيين وتغيير رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، كما يملك الصلاحية لحل مجلس الشعب، ويسيطر على القضاء والشرطة والجيش في البلاد”

وقال رئيس الإئتلاف: “إن ما قام به الأسد يكرره للمرة السادسة منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، دون أن يأتي بأي جديد على مستوى تطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة”، مشدداً على أن “الوقائع أثبتت العكس، وأن النظام لن يغير من أسلوبه الإجرامي الدموي على الإطلاق، حيث لا تزال عمليات الانتقام والاعتقال مستمرة بحق المدنيين الأبرياء وحتى العائدين من لبنان كما كشف أحد الوزراء اللبنانيين”.

وأشار الائتلاف إلى أن التغيير الذي أجراه النظام ضم محمد خالد رحمون كوزير للداخلية، وهو “أحد القائمين على ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين”. وفي هذا الصدد، قال مصطفي “النظام قائم على عدد من المجرمين وأي تغيير يجريه لن يحقق المعايير التي فرضتها القرارات الدولية للوصول للتغيير الشامل الحقيقي عبر هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات”. كما أكد على أن “أي محاولة لتعويم نظام الأسد مرفوضة ولن يكتب لها النجاح”، مبديا “استغرابه من الدول التي خُدعت وتريد إقناع الآخرين بتعويم نظام الأسد والتعامل معه من جديد”.