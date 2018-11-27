مفوض أوروبي: حوار حقيقي متواصل مع إيطاليا بشأن الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشي على أن الحوار مع السلطات الإيطالية بشأن الموازنة “ليس صورياً، بل حقيقيا”، حيث “بدأنا بالفعل العمل مع أصدقائنا الإيطاليين وسوف نواصل القيام بذلك في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس”.

وأضاف في تصريح للصحفيين في بروكسل الثلاثاء، على هامش جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، “في قمة مجموعة العشرين، سأرافق رئيس المفوضية جان كلود يونكر وسيكون هناك رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ووزير المالية جوفاني تريا، وسنواصل العمل”، هناك للتوصل إلى حلول بشأن الموازنة التي رفضها الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وبشأن ما تردد عن نية الحكومة الايطالية تقليص نسبة العجز المستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019 من 2.4% إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي لتجنب إجراءات عقابية، قال المسؤول الاوروبي “بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بمناقشة هذا أو ذاك الرقم، بل الإلتزام بالمعايير الأوروبية. بعد ذلك يمكن احترامها بمرونة، ولكن يتعين احترامها”.