وزير الداخلية الإيطالي: أرفض تماماً الميثاق العالمي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني إنه “يعارض تماماً” الميثاق العالمي حول الهجرة، المأمول تبنيه دولياً في مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بمدينة مراكش المغربية

وقال في تصريح للصحفيين “سنناقش ذلك مع الحلفاء في حركة خمس نجوم”، إلا أنه أردف “لكن لا أرى لماذا ينبغي تفويض الهيئات الدولية بشأن خيارات وطنية، كما لا أرى سببا لوضع المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين السياسيين على نفس المستوى”.

وشدد سالفيني، زعيم حزب الرابطة، الطرف الثاني في الإئتلاف الحاكم في إيطاليا، “سوف نناقش القضية مع الشركاء في حركة خمس نجوم، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإنه وفق النظام الديمقراطي، أعتقد أن المؤسسة الوحيدة التي عليها إصدار القرار هي البرلمان”.