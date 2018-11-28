إيطاليا: متحمسون لاعادة مواطنتنا المختطفة بكينيا إلى الوطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها إينزو موافيرو ميلانيزي “نحن على اتصال دائم مع السلطات في كينيا لإجراء عمليات البحث التي نقوم بها، ونحن متحمسون للقيام بكل ما يلزم لجعل مواطنتنا تعود الى الوطن”.

وكانت عصابة مسلحة قد قامت الأسبوع الماضي بخطف عاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو (23 عاماً)، من قرية جنوب شرقي كينيا، بعد أن قامت بإطلاق النار على عدد من السكان، مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص.

وفي تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، على هامش الاجتماع الدولي الحادي عشر “عالم بدون عقوبة الإعدام”، الملتئم بمقر مجلس النواب، الأربعاء، شدد الوزير ميلانيزي على أن “هناك واجب في التحفظ بنقل الأخبار”، وذلك “للسماح للتحقيقات بالمضي قدما والحصول على نتيجة إيجابية”، في نهاية المطاف.