موغيريني تلتقي ظريف على هامش الاجتماع الدولي حول أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – بروكسل – التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول أفغانستان المنعقد اليوم في جنيف.

وناقش الطرفان مسيرة تنفيذ الاتفاق النووي الموقع بين الأطراف الدولية وايران، حيث جرى التأكيد على أن ” الاتحاد لا زال مصمماً على الحفاظ على هذا الاتفاق باعتباره أمر حاسم للأمن الإقليمي والعالمي”، حسب بيان صدر عن مكتب المسؤولة الأوروبية.

وشددت موغيريني على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف الدولية تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بناء على الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عنه.

كما استعرضت موغيريني مع محدثها الإيراني مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك بعد انتهاء النسخة الرابعة للحوار السياسي الرفيع المستوى التي عُقدت في بروكسل خلال اليومين الماضيين,

وتطرق الحديث كما جاء في البيان، إلى المسائل الإقليمية حيث أصرت موغيريني على ضرورة أن تلعب الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة دوراً بناء في الوصول على تسوية سياسية للصراعين في كل من سورية واليمن.

وفي الموضوع الأفغاني، ركز الطرفان على ضرورة تأمين دعم كامل لعملية سلام شاملة يقودها الأفغان أنفسهم.