موغيريني: أوروبا على استعداد لتسهيل الحوار في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في تسهيل الحوار في أفغانستان من أجل تعزيز فرص السلام في هذا البلد.

وأشارت في مداخلة لها على هامش المؤتمر الدولي لصالح أفغانستان، اليوم في جنيف، إلى أن الحوار يجب أن يكون موسعاً ويشمل الإصلاح وإعادة الاندماج، فـ”يمكننا أن نكون شركاء لجميع البلدان في المنطقة”، وفق كلامها.

وخلال هذا المؤتمر الذي يحضره أيضاً من الجانب الأوروبي مفوض شؤون التنمية نيفين ميميكا، تم الإعلان عن قرار المفوضية تقديم حزمة مالية بقيمة 474 مليون يورو لدعم بناء الدولة وإصلاح القطاع العام والصحة في أفغانستان.

ويريد الاتحاد الأوروبي مساعدة أفغانستان أيضاً على معالجة تحديات مثل الهجرة والنزوح.

ومن المقرر أن تُوزع حزمة المساعدات الأوروبية على برامج محددة ومنفصلة تقودها الحكومة الأفغانية لإصلاح القطاعين العام والخاص ومحاربة الفساد وتعزيز الخدمات الأساسية.

ويولي الاتحاد أهمية خاصة لكافة البرنامج التي تهدف لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والقيم الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في أفغانستان.

ويعمل الاتحاد الأوروبي من خلال برامجه المتعددة في أفغانستان على تحسين المناخ الانتخابي في البلاد في أفق الاستحقاق الرئاسي والمحلي العام القادم.

