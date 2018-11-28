مسؤول فاتيكاني: لا يمكن تبرير عقوبة الإعدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول فاتيكاني أن “عقوبة الإعدام غير مبررة، ولا حتى في إطار افتراض الدفاع الشرعي عن النفس”.

وفي مداخلته خلال الاجتماع الدولي الذي أعدّته جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، تحت عنوان “عالم بدون عقوبة الإعدام”، ويستضيفه مقر مجلس النواب الإيطالي، أضاف المسؤول الفاتيكاني للعلاقات مع الدول، المونسنيور پاول غالاغر أنه “عدد الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، غير قليل، لكن تلك التي ألغت العقوبة أو تؤيد تعليقها تتجاوز الأولى عدداً”.

ولفت المسؤول الفاتيكاني الى أن هذا الأمر “علامة على الوعي بأن عقوبة الإعدام يمكن أن يتم استبدالها بوسائل أخرى أكثر عدلا وفاعلية”، مبينا أن “الكنيسة أيضا مرت بمراحل تاريخية اعتبرت عقوبة الإعدام تدبيرا قصواً لكنه شرعي”، إلا أنها “في النصف الثاني من القرن العشرين، أبدت موقفاً أكثر حذراً لصالح كرامة الإنسان”.

وذكّر المونسنيور غالاغر بأن البابا القديس “يوحنا بولس الثاني، أوضح أن العقوبة لا تجوز إلا في حالات الضرورة القصوى للدفاع عن المجتمع، موضحاً أن هذه الحالات نادرة جداً إن لم تكن معدومة”.

وأشار الدبلوماسي الفاتيكاني الى أن ما سلف ذكره، “حثٌ على إلغاء العقوبة استمر مع بندكتس الـ16 وصل مع البابا فرنسيس الى الإلغاء التام استناداً للتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية”، وخلص إلى القول إن “عقوبة الإعدام تتعارض مع الحس الإنساني والرحمة الإلهية”.