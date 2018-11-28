وزير الخارجية الايطالي يدافع عن الميثاق العالمي حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي بأن توجه برلمان بلاده يمثل “مرجعا أساسيا” فيما يتعلق بمسألة اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، الذي من المقرر تبنيه دولياً في مدينة مراكش المغربية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريح صحفي إلى “إن ما يسمى الميثاق العالمي، وهو مجموعة من الأعمال المرتبطة بإعلان نيويورك لعام 2016 بشأن المهاجرين ولن يكون مرسوماً ملزماً قانونياً”.

وأكد وزير الخارجية أنه خلال المفاوضات التي أجريت حتى الآن بشأن هذا الميثاق في الأشهر والسنوات الماضية “ظلت إيطاليا تضع دائماً في الاعتبار العنصر الهام المتمثل في الوصول إلى تقاسم العبء في إدارة ظواهر الهجرة وإلى تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور”. وأضاف “الوثيقة تتضمن مبادئ هذه المسؤولية المشتركة ومبادئ الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والحاجة إلى مكافحة المتاجرين بالبشر، كما تتضمن أيضا الواجب على عاتق دول المنشأ بإعادة إستقبال مواطنيها”.

وقال موافيرو “هذه سلسلة من العناصر التي نحاول المضي بها قدما وأيضا في إطار النقاش الأوروبي. أما بالنسبة للتوجه الحكومي، فأنا أذكر أن رئيس الوزراء قد أبدى موقفاً إيجابيا حيال الميثاق العالمي”. وأضاف “على كل حال سوف يكون لدينا نقاشا معمقا في الحكومة، قبل التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار التحفيزات القادمة من البرلمان”.

يشار إلى أن هذا الموقف المعلن من وزير الخارجية يتناقض تماما مع تصريح صدر أمس عن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني حيث أكد الأخير على أنه “يعارض تماماً” الميثاق العالمي حول الهجرة.، ولكنه ألمح إلى إمكانية عرضه للتصويت البرلماني في حال عدم التوصل إلى إتفاق مع الطرف الأخر في الإئتلاف الحاكم، أي حركة خمس نجوم.