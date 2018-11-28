المفوضية ترفض استفتاءً أوروبياً على بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت المفوضية الأوروبية بـ”غير المقبول” اقتراحاً تقدم به مواطنون لإجراء استفتاء أوروبي عام حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

ورفض الجهاز التنفيذي الأوروبي تسجيل هذا الاقتراح الذي يحمل عنوان: “هل يرغب المواطنون الأوروبيون بذهاب أو بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد”، وذلك بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة.

وترى المفوضية أن السؤال المطروح في الاقتراح لا يدخل ضمن اختصاصاتها، إذ أنه يتعلق بالبلد المعني فقط، فـ” رغم أننا نأسف للقرار البريطاني، ولكننا نحترم إرادة الشعب”، حسب بيانها.

ويحق للمواطنين الأوروبيين منذ عام 2012 وبموجب معاهدة لشبونة، التقدم باقتراحات لمحاولة التأثير على قرار المؤسسات الأوروبية، وذلك بعد الحصول على مليون توقيع من مواطنين أوروبيين ينتمون لربع عدد الدول الأعضاء.

ويشترط أن يدخل موضوع الاقتراح أيضاً في صلاحيات المؤسسات الأوروبية.

وفي حال قبول المبادرة، تفتح المفوضية باب النقاش للتقدم باقتراحات تشريعية بهدف تعديل أو سن قوانين أوروبية جديدة.