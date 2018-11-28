ايطاليا تقرر عرض الميثاق الاممي للهجرة أمام برلمانها ولن تشارك بمؤتمر مراكش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الاربعاء بأن الميثاق العالمي حول الهجرة سيعرض أمام البرلمان، وذلك لتجاوز خلاف حكومي داخلي بشأنه، كما أعلن عدم مشاركة بلاده في مؤتمر مراكش بالمغرب المقرر في الاسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

وقال كونتي إن الميثاق العالمي للهجرة عبارة عن “وثيقة تثير قضايا ومسائل يشعر بها المواطنون على نطاق واسع: لذلك، فإننا نعتبر أنه من الملائم مناقشته برلمانياً وإتخاذ القرار النهائي إزائه بناء على نتيجة هذا النقاش، على غرار ما فعلت سويسرا”.

وأضاف كونتي “بالتالي، الحكومة لن تشارك في مؤتمر مراكش” الدولي المقرر الشهر القادم والخاص بإعتماد الوثيقة، و”سنتحفظ بالحق في الانضمام إلى الميثاق أم لا عندما يعلن البرلمان قراره”.

وكان وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي قد دافع ميثاق الهجرة، منوها بأنه “ليس ملزماً قانونياً”، كما أنه يحتوي على “العنصر الهام المتمثل في الوصول إلى تقاسم العبء في إدارة ظواهر الهجرة وإلى تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور”. وأضاف “الوثيقة تتضمن مبادئ هذه المسؤولية المشتركة ومبادئ الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والحاجة إلى مكافحة المتاجرين بالبشر، كما تشمل أيضا الواجب على عاتق دول المنشأ بإعادة إستقبال مواطنيها”.

وبدوره جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني الإعراب عن “الرفض التام” للميثاق ولكنه رجح عرضه أمام البرلمان حال عدم التوصل إلى إتفاق بشأنه داخل الإئتلاف الثنائي الإيطالي الحاكم.