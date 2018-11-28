الشبكة السورية تتهم متطرفين باغتيال اثنين من أشهر الناشطين المعارضين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) باغتيال اثنين من أشهر الناشطين السلميين في الشمال السوري، رائد الفارس وحمود جنيد، اللذان اغتيلا يوم الجمعة الماضي في مدينة كفر نبل، شمال غرب سورية.

وقالت الشبكة إنَ “هيئة تحرير الشام المسيطرة بشكل شبه كامل على مدينة كفر نبل في محافظة إدلب هي غالباً من اغتالت الناشطين بحسب التحقيقات الأولية”.

واستبقت هيئة تحرير الشام الاتفاق التركي الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أيلول/سبتمبر بعمليات اقتحام عدة قرى واعتقال عشرات الأشخاص بهدف كسب أكبر قدر من الشرعية المبنية على الإرهاب والتخويف. وبدلاً من أن تتمدَّد القوى المدنية والمعتدلة على حساب هيئة تحرير الشام حصل العكس تماماً، بسبب “عدم وصول مساعدات كافية للمجتمع المحلي في الشمال السوري تُمكِّنه من مواجهة نفوذ وقوة هذه التنظيمات الإرهابية”، ذلك نظراً لـ “غياب أية استراتيجية للدول الصديقة للشعب السوري” وفق ما قالت الشبكة المحسوبة على المعارضة للنظام الحاكم في دمشق.

وأشارت الشبكة، في تقرير لها من 9 صفحات إلى أنَّ لدى “التنظيمات المتطرفة والنظام السوري هدفاً مشتركاً يجتمعان عليه، وهو القضاء على الحركة المدنية المطالبة بالديمقراطية، لما تُشكله هذه الحركة بكافة رموزها من خطر وجودي على شرعية كل من النظام السوري وتلك التنظيمات”.

واستعرضت الشبكة 3 روايات حصلت عليها عبر حديث مباشر مع الشهود على عملية الاغتيال. وقالت إنه “هناك ما يدفع للاعتقاد أنَّ هيئة تحرير الشام هي غالباً من قامت بعملية الاغتيال الإرهابية”.

والفارس، بالإضافة إلى كونه ناشط معارض بارز، فقد أسس اتحاد المكاتب الثورية URB الذي يضم العديد من المشاريع الإعلامية والخدمية مثل: راديو فريش ومجلة المنطرة ومركز مزايا النسائي ومكتب الطفل ومكتب المرأة ومكتب العمالة وحملة عيش ومنظمة محامون من أجل العدالة وغيرها.

وبحسب التقرير، فقد انسحب المسلحون على الفور عقب تنفيذ العملية، التي خطط لها أن تجري في أثناء وجود معظم الأهالي في المساجد لأداء صلاة الجمعة، الأمر الذي سهَّل على المسلحين التَّحرك في المدينة وإتمام عمليتهم الإرهابية والخروج من المدينة دون إمكانية الوصول إلى مزيد من التَّفاصيل عن هويتهم وأشكالهم. وقد أكَّد بعض أهالي المدينة أنَّ السيارة التي كان يستقلها القتلة توجهت شرقاً أولاً، ومن ثم باتجاه وسط المدينة وفُقِد أثرها بعد ذلك. وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تضع حواجز لها على المخارج الشمالية والغربية للمدينة في حين لا يوجد حواجز لها على المخارج الشرقية والجنوبية، والهيئة هي الجهة المسيطرة بشكل شبه كامل على المدينة وبالتالي فهي تتحمل “مسؤولية حماية أهلها أولاً، كما أنها لم تقم بأية عملية تنديد أو تحقيق أو اكتراث بحادثة الاغتيال الإرهابية التي هزَّت المدينة وقتلت أحد أهم أبنائها على الإطلاق”.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي والدول المؤثرة بـ”ضرورة الدَّعم المالي واللوجستي للمجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، التي تسعى إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها ودعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في مناطق الشمال السوري، التي تقف في وجه التَّنظيمات المتطرفة عبر نشر الوعي وتقديم الخدمات. وضرورة تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية ومساعدة الدولة السورية الجديدة على استعادة الأمن والاستقرار”. إضافة إلى دعم تشكيل جهاز شرطة محلية قوي ومتماسك للدفاع عن الأهالي.