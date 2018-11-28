جينتيلوني: الحكومة الايطالية تعزل نفسها بعدم حضور مؤتمر مراكش حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتقد رئيس الوزراء السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض، باولو جينتيلوني إعلان الحكومة الحالية عدم المشاركة في مؤتمر مراكش الدولي للهجرة، تحت رعاية الأمم المتحدة والمقرر في الاسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

وكتب جينتيلوني في تغريدة على منصة (تويتر) “لسنوات، احتجت إيطاليا لأنها تركت وحدها لإدارة الهجرة. الآن نحن نعزل أنفسنا”، ورأى أن النتيجة “أعداء كثيرون ومتاعب كثيرة”.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قد صرح في وقت سابق اليوم الاربعاء بأن الميثاق العالمي حول الهجرة سيعرض أمام البرلمان للنقاش ولن يقره الجهاز التنفيذي بمفرده. وقال إن ميثاق الهجرة هو “وثيقة عن قضايا ومسائل تثير مشاعر المواطنين على نطاق واسع”. وأردف “لذلك، فإننا نعتبر أنه من الملائم مناقشته برلمانياً وإتخاذ القرار النهائي إزائه بناء على نتيجة هذا النقاش، على غرار ما فعلت سويسرا”. وقال “بالتالي، الحكومة لن تشارك في مؤتمر مراكش وسنحتفظ بالحق في الانضمام إلى الميثاق أم لا عندما يعلن البرلمان رأيه”.