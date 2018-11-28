القضاء الايطالي يسعى لفتح سجل تحقيقات لمشتبه بهم بمقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر قضائية إيطالية إلى أن النيابة العامة في روما ترغب في تسريع وتيرة التحقيقات الخاصة بقضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، ولهذا السبب فإن المدعين العامين يودون المضي قدما في كتابة أسماء مشتبه بهم في سجل التحقيقات الأولية في “خطف ومقتل” الباحث الايطالي، الذي عثر على جثته بأطراف القاهرة في 4 شباط/ فبراير 2016.

ومن بين المشتبه بهم، وفقا للتقارير الواردة من مصادر قضائية، “رجال شرطة ومخابرات”، حددت هوياتهم مجموعة العمليات الخاصة بالتحقيقات التابعة للكاربينييري (Ros) والخدمة المركزية لمكافحة الجريمة بجهاز الشرطة (Sco) يشتبه في ضلوعهم في عملية “الخطف والتضليل” الذي تلت وفاته. وشددت المصادر على أن هذه الخطوة “لن تقوض التعاون” بين الفريقين المصري والايطالي، لأن كتابة مشتبه بهم في سجل التحقيقات، تعتبر، على عكس النظام القضائي المصري، خطوة إلزامية في النظام الايطالي.

وكانت السلطات في القاهرة قد أعلنت أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، استقبل الأربعاء، وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة سيرجو كولايوكو النائب العام المساعد، لعقد اجتماع ثنائي جديد، استمرارًا للتعاون في تحقيقات قضية وفاة ريجيني. وذكر بيان مشترك، أنه خلال الاجتماع “تبادل الجانبان وجهات النظر في مناخ من الإيجابية تحوطها العلاقة الطيبة بين النيابتين المصرية والإيطالية، حيث تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنة التحقيقات حتى الآن”.

ووفق البيان، “استعرض الجانبان أحدث المستجدات، حيث قام الوفد الإيطالي بعرض نتائج ما توصلت إلية تحقيقاته بشأن أبحاث الدكتوراة التي كان يجريها ريجيني، كما عرض الجانب المصري نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة، خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات”.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان-حسب البيان- على أن “التحقيقات تسير على نحو جيد، مؤكدين عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد بالمستقبل القريب”.