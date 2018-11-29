بلجيكا: الإرهاب واليمين المتطرف والتدخلات الخارجية أهم التهديدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت إدارة أمن الدولة في بلجيكا أن “الإرهاب الإسلامي الطابع” لا زال على قائمة التهديدات المحدقة بالبلاد، رغم “تصاعد خطر اليمين المتطرف والأنشطة الخارجية المعادية”.

جاءت هذه القائمة من التهديدات في تقرير، هو الأول من نوعه، منذ سنوات، تنشره إدارة أمن الدولة في بلجيكا للحديث عن ماهية الأخطار التي تتعرض لها البلاد. وأعلن المدير العام لأمن الدولة جاك ريس، إن التقرير، الذي يغطي عامي 2017-2018، سيكون سنوياً من الآن فصاعداً للحفاظ على مبدأ الشفافية.

ويلمح التقرير إلى صعوبة الفصل بين الإرهاب والتطرف سواء كان قادماً من تيارات اليمين أو اليسار وبين الجريمة المنظمة، مشيراً إلى ضعف الحدود بين كل هذه الأمور، ما يستدعي التعامل معها بشكل منسق ومنظم,

وتشير إدارة أمن الدولة في تقريرها إلى وجود روابط واضحة، مدعمة بدلائل علمية وعملية تفيد بأن التطرف يرتبط بشكل ما بالإرهاب، وأن الأشخاص الذين يدافعون بشكل راديكالي عن أفكار سياسية أو اجتماعية أو دينية لن يتورعوا عن اللجوء إلى العنف في مرحلة ما من مسيرتهم. وهذا “لا ينطبق فقط على الذين يدافعون عن رؤية متشددة للإسلام، بل أيضاً على من يدعمون أفكاراً يمينية أو يساريه وعلى كل من يستخدم العنف للوصول لهدف سياسي”، وفق التقرير.

وحول العوامل التي تؤدي إلى تحول شخص من عالم الجريمة إلى عالم الإرهاب والتطرف الديني، يسلط التقرير الضوء على ما يجري في السجون، إذ أن 4,5% من المساجين يواجهون خطر الوقوع في براثن التشدد الديني عبر الاحتكاك مع غيرهم.

وتعمل وحدة متخصصة تابعة لإدارة أمن الدولة على مراقبة ظاهرة التطرف في السجون البلجيكية منذ عدة سنوات.

كما تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً في تحول الأشخاص، خاصة أصحاب السوابق منهم، إلى التطرف والعنف، ما يعني بحسب إدارة أمن الدولة أن هذه المواقع تمثل تحدياً أكثر منه فرصة.

ويشير التقرير إلى وجود أدوات تقنية وفنية متطورة بحوزة الإدارات المتخصصة للتعامل مع هذا الأمر.

وتكمن مشكلة التهديد الإرهابي في البلاد حالياً والذي يصعب التنبؤ به في وجود ما بات يُعرف بـ”الذئاب المنفردة”، وهم أشخاص غير معروفين لدى أجهزة الأمن ويقومون بأعمال إرهابية بسيطة الإعداد ومحلية الطابع.

ويفرد التقرير فصلاً كاملاً حول التدخل الخارجي، موضحاً إلى أن إدارة أمن الدولة تمتلك دلائل على قيام مختلف أجهزة الاستخبارات الصينية بأنشطة داخل البلاد وذلك بـ”التستر” وراء شركات ووسائل اعلام ومنظمات غير ربحية ومراكز دراسات.

أما عن سبب اهتمام الصين ببلجيكا، فيقول التقرير إن بكين كانت دائماً مهتمة بما يجري في أوروبا لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، ولذلك تشكل بلجيكا أولوية بالنسبة لها باعتبار أن البلاد تحتضن المؤسسات الأوروبية ومقر حلف شمال الأطلسي، فـ”الصين تستخدم كل الوسائل من أجل ممارسة ضغط على صانعي القرار في أوروبا أملاً في أن يتخذ هؤلاء مواقف مؤيدة أو مناسبة لبكين”، وفق النص.

أما التهديد الجديد – القديم، بنظر إدارة أمن الدولة، فيأتي من تيارات اليمين المتطرف، إذ أن أيديولوجية هذا التيار تتطور وتتحول في البلاد كما في كل أنحاء أوروبا حالياً، كما يتم إعادة انتاج بعض النظريات القديمة، التي تنشر أفكار متطرفة متعلقة بالهوية والعرق.

وتحذر إدارة أمن الدولة من تزايد ميل مجموعات اليمين المتطرف إلى العنف، وذلك انطلاقاً من نظرية تجد من يروج لها ومفادها مواجهة حتمية بين الإسلام وأوروبا المسيحية، وترى أنه “يجب التحضير للتعامل مع هذا الأمر”، كما جاء في التقرير.