وزيرة خارجية إيطالية سابقة: موقف الحكومة من ميثاق الهجرة يهدد مصداقيتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية إن تراجع حكومة بلادها أمام تأييد الميثاق الأممي للهجرة “يشكك بمصداقية” هذه الأخيرة.

وأضافت وزيرة الخارجية السابقة إيمّا بونينو في تصريحات إذاعية الخميس، أن “رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي أعلن في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيطاليا ستؤيد الميثاق”، كما أن “وزير الخارجية ميلانيزي، رداً على سؤال بمجلس النواب مؤخراً، كرر كلام كونتي في الأمم المتحدة، فماذا حدث منذ 26 أيلول أو منذ بضعة أيام خلت؟”.

وتابعت زعيمة تيار (أكثر أوروبا)، “من الذي سيصدقنا بعد عندما ستصوت حكومتنا على أي شيء كان، بما في ذلك الحوار الجاري مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الموازنة؟”. وأردفت “أنا قلقة حول مصداقية بلادنا، وهي من الأشياء التي يصعب إكتسابها ويمكن تدميرها في لحظة واحدة، كونها مسألة جدارة”.

وذكرت السيناتورة أن “الجميع في الحكومة يقولون من جهة إن الهجرة مشكلة عالمية، ومن ناحية أخرى يتم التفاوض لأكثر من سنة والتراجع في اللحظة الاخيرة”، وتابعت “من العبث القول إن البرلمان سيقرر الأمر، فنحن نعلم جيداً ما هو الوضع. أعتقد أن حركة خمس نجوم قالت إنه اتفاق دولي يجب توقيعه”، واختتمت بالقول “لكن، كما حدث مع المرسوم الأمني، أعتقد أن سالفيني سيدوسه كالجرافة”.