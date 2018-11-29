حركة فتح تدعو لإنتخابات بعد فشل حوارات القاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة – دعت حركة (فتح) الى إنتخابات عامة فلسطينية بعد فشل الجولة الأخيرة من الحوار في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو اللجنة المركزية للحركة، حسين الشيخ إن “المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والمعطل بحكم الانقلاب الحمساوي عام 2007، بعد ان انقلبت (حماس) على نفسها وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته الى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات”.

ورأى الشيخ في تصريح صحفي أنه “أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات انهاء الانقسام للأسف الشديد. أصبح من المهم جدا العودة الى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي”.

وكانت اخر انتخابات عامة فلسطينية جرت في العام 2006 في حين ان الانتخابات الرئاسية الأخيرة جرت في العام 2005.

وغابت فرص تجديد الانتخابات منذ الانقسام الفلسطيني اواسط العام 2007.

وتطالب حماس بانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في حين إن فتح تتحدث غالبا عن انتخابات تشريعية.

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري “نحن جاهزون للاحتكام لصندوق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها حركة فتح”.

وكانت الجولة الأخيرة من حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية انتهت الى فشل.

و اجتمع مسؤولون من المخابرات المصرية مع وفد من حماس الاسبوع الماضي قبل اللقاء الأسبوع الجاري مع وفد من فتح .

ولكن مسؤول كبير في فتح، قال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “اللقاءات انتهت دون تحقيق اي تقدم بسبب تعنت حماس ما يستدعي النظر في كيفية الرد”.