سالفيني: نبذل أقصى جهد في قضية ريجيني لكن لا سلطة لنا في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن حكومة بلاده تبذل أقصى جهد في قضية اختطاف ومقتل الباحث جوليو ريجيني، لكنها لا تمتلك سلطة في مصر.

وكان طالب الدكتوراه الايطالي ريجيني، قد تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على حافة طريق بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وأضاف وزير الداخلية في تصريح مقتضب الخميس، “أعتقد أن الحكومة بكل ممثليها، والبرلمان بكل أعضائه من الأغلبية والمعارضة، يبذلون قصارى جهدهم بشأن قضية ريجيني”، لكن “للأسف، نحن نحكم في إيطاليا وليس في مصر”.

وكان رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرو فيكو قد أعلن في وقت سابق اليوم، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس الشعب المصري على خلفية القضية المذكورة أعلاه.

وقال فيكو في تصريحات متلفزة، “بأسف شديد، أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة”.