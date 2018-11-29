رئيس النواب الايطالي: تعليق العلاقات مع مجلس الشعب المصري إلى حدوث تقدم بقضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس مجلس النواب الايطالي، روبيرو فيكو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس الشعب المصري، على خلفية قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

وقال فيكو لنشرة أخبار قناة التلفزة الايطالية العامة الأولى (رآي 1) “مع الأسف الشديد، أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري إلى التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة”.

ويأتي ذلك غداة إجتماع بين فريقي التحقيقات الايطالي والمصري في القاهرة. وذكر بيان مشترك، أنه خلال الاجتماع “تبادل الجانبان وجهات النظر في مناخ من الإيجابية تحوطها العلاقة الطيبة بين النيابتين المصرية والإيطالية، حيث تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنة التحقيقات حتى الآن”. ووفق البيان، “استعرض الجانبان أحدث المستجدات، حيث قام الوفد الإيطالي بعرض نتائج ما توصلت إليه تحقيقاته بشأن أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني، كما عرض الجانب المصري نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة، خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات”.

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي قد أعلن خلال زيارة للقاهرة أواسط شهر أيلول/سبتمبر الماضي إن الرئيس المصري عبد الفتاح “السيسي أكد لي أن من أولويات مصر إلقاء الضوء على قضية جوليو ريجيني”، لكن “في الوقت نفسه كنت واضحاً جداً في القول إننا نحتاج الآن إلى الحقائق، نحتاج إلى حل”. وقال حينها، في تصريح من القاهرة في نهاية الاجتماع مع الرئيس المصري “بعد عامين ونصف، علينا أن نصل إلى محاكمة”، فـ”بدون هذه الخطوة إلى الأمام، من الواضح أن العلاقات بين البرلمانات أيضا ستكون معقدة للغاية”.