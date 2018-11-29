رئيس النواب الايطالي يؤيد فتح تحقيقات بحق مشتبه بهم بمقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس مجلس النواب الايطالي، ربيرتو فيكو إعلان السلطات في روما نيتها فتح سجل تحقيقات لمشتبه بهم، ينتمون إلى أجهزة الامن المصرية، في قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، بالتوجه “الصائب والشجاع”.

وقال فيكو لنشرة أخبار قناة التلفزة العامة الأولى (رآي 1) إنه “عمل صائب وقوي وشجاع وواجب أيضاً، نظراً لأن مكتب المدعي العام في القاهرة لم يحرز تقدماً في التحقيقات، فإن مكتب المدعي العام في روما على حق”.

ونوه رئيس مجلس النواب بأنه “في أيلول/سبتمبر ذهبت إلى القاهرة وأخبرت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان المصري بأننا في طريق مسدود وتحصلت على تطيمنات، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اختراق” في التحقيقات بالقضية.

وكانت مصادر قضائية إيطالية قد شددت في وقت سابق على أن المضي قدما نحو فتح سجل تحقيقات بحق مشتبه بهم “لن يقوض التعاون” بين فريقي النيابة العامة في القاهرة وروما، كونها خطوة إلزامية في النظام القضائي الايطالي.

وقد أعرب فريقا التحقيقات المصري والايطالي في أعقاب إجتماع بالقاهرة أمس الأربعاء ترأسه النائب العام المصري والنائب العام المساعد الإيطالي، عن “العزم على الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد بالمستقبل القريب”.