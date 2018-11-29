رئيس وزراء إيطاليا: لا أعلم سبب تعليق العلاقات مع البرلمان المصري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بيونس آيريس-قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إنه لا يعلم الاسباب التي دعت رئيس مجلس النواب في بلاده إلى تعليق العلاقات مع مجلس الشعب المصري.

وقال كونتي في تصريح للصحفيين، من بيونس آيريس حيث يشارك في إجتماعات قمة مجموعة العشرين، “لم أتحدث إلى فيكو، ولا أعرف لماذا قرر تعليق العلاقات مع البرلمان المصري”.

ونوه كونتي بأنه أجرى، على هامش مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية، إجتماعاً ثنائيا وقمة غير رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث “ناقشت جميع القضايا التي هي قريبة من قلوبنا، بما في ذلك التحقيقات في قضية ريجيني وإعدت التأكيد على الحاجة للتوصل إلى الحقيقة” في القضية.

وكان رئيس النواب، روبيرتو فيكو قد أعلن في وقت سابق الخميس تعليق “كل أشكال العلاقات الدبلوماسية” مع البرلمان المصري إلى حين التوصل إلى “نقطة تحول حقيقية” في التحقيقات الخاصة بمقتل الباحث الايطالي في مصر أوائل عام 2016