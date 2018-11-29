أرملة مراسل وكالة آكي الايطالية بإسلام أباد: لن نتعرف أبداً على قتلة زوجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعدت أرملة الصحفي الباكستاني، سيد سليم شاه زاد التوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل زوجها، الذي عثرت السلطات في باكستان في نهاية شهر آيار/مايو عام 20011 على جثته بعد إختفائه وعليها آثار تعذيب بجانب ممر مائي على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة إسلام أباد.

وعمل سليم مراسلاً لوكالة (آكي) الايطالية ومسؤلاً في مكتب موقع آسيا اونلاين تايمزالإخباري. وقالت أرملته آنيتا “لن نتعرف أبداً على من قتل زوجي ولماذا”. وأضافت في حديث مع وكالة (آكي) الايطالية بعد مرور سبعة أعوام ونصف على مقتله، “أنا أؤمن بعدالة الله لزوجي سليم ولتضحياتنا”. وقالت إن أبنائهم الثلاثة (ولدان وفتاة) “يعلمون أن والدهم قُتل أثناء قيامه بعمله. لذلك يعتقدون أنه قتل شهيدا”.

وقالت “لا أحد منهم يرغب بأن يكون صحفياً. لقد وهبهم الله الذكاء، فهم يركزون الآن على دراستهم ويريدون أن يصبحوا أشخاصا ناجحين والقيام بأعمال الخير”.

وكانت وسائل إعلام باكستانية ومنظمات حقوقية قد تحدثت حينها عن “معلومات موثوقة” تفيد بأن شاه زاد كان محتجزا لدى الاستخبارات الباكستانية قبل العثور لاحقا على جثته، وذلك إستنادا إلى مقالات كتبها شاه زاد حول مزاعم باختراق تنظيم القاعدة لسلاح البحرية الباكستاني.

ورأت رئيسة لجنة حقوق الانسان في باكستان، زهرة يوسف، أنه “من الصعب بمكان التوصل إلى الحقيقة في قضية مقتل سليم شاه زاد”، إلا أنها أضافت “علينا مواصلة الكفاح من أجل العدالة”.

ولم تبد الناشطة في مجال حقوق الانسان، والتي تمتهن أيضاً مهنة الصحافة، الثقة في السلطات الباكستانية، وتساءلت “كيف يمكن التوصل إلى الحقيقة بشأن مقتل صحفي في بلد لا يمكنك حتى تحديد وإدانة أشخاص متورطين في اغتيال رئيس وزراء وزعيم سياسي بارز”، في إشارة إلى بينظير بوتو، التي أغتيلت في نهاية عام 2007.

ونوهت الناشطة الحقوقية إلى أن تقريرا رسميا من خمسة أعضاء في لجنة التحقيق الخاصة بمقتل سليم شاه زاد لم يخرج حينها بأية نتيجة بعد ستة أشهر التحقيقات.